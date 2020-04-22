ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمقر عزل المدينة الشبابية بأبي قير إلى 48 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ارتفع إلى 48 حالة عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى العزل الميداني المقام بمقر المدينة الشبابية بأبي قير شرقي الإسكندرية، بعد خروج 13 نزيلاً وتماثلهم للشفاء.

وقال مصدر مسؤول بإدارة مستشفى العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج 13 حالة جديدة، اليوم الجمعة، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

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وأضاف المصدر في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن مقر العزل الصحي بالمدينة الشبابية يستقبل الحالات المستقرة وكذلك الذين تحولت نتائج فحوصاتهم إلى سلبية لحين التأكد من تماثلهم الكامل للشفاء، وذلك لتخفيف الضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية .

وأوضح أن نزلاء العزل بالمدينة الشبابية، يخضعون إلى برنامج علاج يختلف عن المستشفيات إذ يتضمن برنامجا رياضيا بعد قضاء فترة العزل الرئيسية بمستشفيات الحجر الصحي، بالإضافة إلى جلسات دعم نفسي عن طريق أطباء متخصصين وسط إجراءات احترازية مشددة للأطباء والمرضى.

كان مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير شرقي المحافظة، استقبل ١٤٠حالة جرى نقلهم من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لقضاء فترة النقاهة لحين تعافيهم.​