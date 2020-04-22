إصابة 28 شخصًا في تصادم سيارتين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 28 شخصًا في تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى نصف نقل "جامبو "، محملتين بعمال في بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم أمام مصنع الأسمنت، شرق النيل ببني سويف، مساء الثلاثاء.

أسفر الحادث عن إصابة: مجدي درويش فهمي - 40 عامًا، مصاب باشتباه نزيف داخلي، ونجله يوسف مجدي - 11 عامًا، مصاب بجرح قطع بالرأس، وشعبان مجدي عبدالصمد - 27 عامًا، اشتباه كسر باليد اليسري، وعاطف فهمي محمد - 28 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد بكري سعيد - 35 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع.

وفتحي بكر سعيد - 40 عامًا، سحجات وكدمات، أحمد عمر حسن - 15 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وولاء عثمان على - 24 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمود عبدالنبي درويش - 15 عامًا، جروح وسحجات بالجسد، وأم الرزق عبدالله فياض - 35 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، ومنة حمدي عويس - 13 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس.

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وزينب رمضان درويش - 13 عامًا، جرح وسحجات بالجسد، وكمال خالد كمال - 17 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، ومجدي عبدالحميد زيدان - 39 عامًا، كدمات وسحجات، ويوسف عاطف عبدالحميد - 19 عامًا، اشتباه كسر بالساق، وخالد كمال سيد - 50 عامًا، كدمات وسحجات، وإسلام رمضان حسين، 28 عامًا، جروح وكدمات بالجسد.

وإبراهيم يحيي محمد - 43 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وليد سعد رياض - 25 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعبدالله محمود إبراهيم - 28 عامًا، كسر بالساق اليمنى، وسعد رياض سيد - 45 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، محمود حسين حافظ - 25 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد كردي محمود - 40 عامًا، كسر بالساعد الأيسر.

محمد صلاح علي - 24 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وصلاح عبدالجليل حسن - 50 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالله طه عبدالناصر - 24 عامًا، اشتباه كسر بالساق، وعبدالناصر جودة عبدالعليم - 30 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالعظيم سلامه الناظر - 18 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.