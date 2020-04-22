شمال سيناء تتسلم 2000 كاشف حراري لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في مؤتمر صحفي عُقد مساء الثلاثاء، عن وصول ٢٠٠٠ كاشف، مقدمة من وزارة الصحة، للكشف السريع على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

قال المحافظ إن كانت من أولى المحافظات التي اتخذت الإجراءات الاحترازية على مداخلها الخمسة، ومراقبة المواطنين المترددين عليها.