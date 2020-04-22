محافظ شمال سيناء: تسلمنا تعويضات حرم ميناء العريش والصرف قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن مبالغ التعويضات الخاصة بمنازل المواطنين في منطقة حرم ميناء العريش متوفرة في حساب المحافظة لصرفها للمستحقين خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوشة أن المخطط للميناء أن يكون منطقة حيوية مهمة وتم اختياره على مساحة 3 كم 2 فى موقعه الحالي، وبما هو متاح من بعد عن المناطق ذات الكثافة السكانية.

وأضاف أن الميناء صدر له قرار جمهوري أن يكون ضمن منطقة التنمية الاقتصادية لهيئة قناة السويس.