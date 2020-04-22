شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يعلق الهجرة بالبطاقة الخضراء شهرين والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، إنه سيعلق الهجرة إلى بلاده لمدة 60 يوما. وبرر ذلك الإجراء باعتباره وسيلة للحفاظ على وظائف للمواطنين الأمريكيين وسط جائحة فيروس كورونا

وأوضح ترامب أن ذلك الإجراء ينطبق فقط على أولئك الذين يدخلون الولايات المتحدة بموجب ما يسمى بالبطاقة الخضراء (جرين كارد)، التي تمنح إقامة كاملة في البلاد. وأشار إلى أنه ستكون هناك بعض الإعفاءات.

وقال في تصريحات من البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الكامل ربما يصدر غدا (الأربعاء).

وتعد هذه الخطوة أحدث إجراء لترامب بهدف تقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك تخفيض حاد في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسموح لهم بدخول البلاد وحظر معظم الهجرة من دول عدة.

ويقول منتقدو الرئيس الأمريكي إنه يستخدم المهاجرين ككباش فداء.