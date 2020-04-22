حزب التوحيد : جريمة بعقلين - الشوف غريبة عن أهلها وعن أبناء الشوف

استنكرت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي"، في بيان "أشد الإستنكار الجريمة المشروعة التي وقعت في بلدة ​بعقلين​ ​الشوف​ية والتي أودت بحياة تسعة أشخاص". ووصفت جريمة بعقلين بأنها "الغريبة عن أهل بعقلين وأبناء الشوف"، واضعاً إياها في إطار "الإشكال الفردي والعائلة الذي تطوّر ليصبح جريمة بشعة ومدانة"، داعية ​الأجهزة الأمنية​ الى "الإسراع في القبض على القاتل وإنزال أشد العقوبات به".

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