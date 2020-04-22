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خضر اعلن تسجيل حالة كورونا في مخيم الجليل ببعلبك

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أعلن ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعد تأكيد حالة في مخيم الجليل للاجئين ​الفلسطينيين​ في بعلبك، نقوم بدراسة جميع الإجراءات لحفظ ​السلامة العامة​ ومنع انتشار الفيروس، على ان نعلن الخطوات غداً".

وأكد "تضامننا مع الأخوة في المخيم، وان الاجراءات ستكون من اجل سلامة الجميع".

وكانت ​وزارة الصحة​ قد أعلنت أمس أنه لم يتم تسجيل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ خلال 24 ساعة، وبذلك يستقر عدد ال​حالات​ على 677، كما لا يزال عدد حالات الوفاة مستقرا على 21، مبينة أن عدد الفحوصات التي إجراؤها خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية هي 487 للمقيمين، و8 لوافدين عند وصولهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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