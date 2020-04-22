خضر اعلن تسجيل حالة كورونا في مخيم الجليل ببعلبك

أعلن ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعد تأكيد حالة كورونا في مخيم الجليل للاجئين ​الفلسطينيين​ في بعلبك، نقوم بدراسة جميع الإجراءات لحفظ ​السلامة العامة​ ومنع انتشار الفيروس، على ان نعلن الخطوات غداً".

وأكد "تضامننا مع الأخوة في المخيم، وان الاجراءات ستكون من اجل سلامة الجميع".

وكانت ​وزارة الصحة​ قد أعلنت أمس أنه لم يتم تسجيل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ خلال 24 ساعة، وبذلك يستقر عدد ال​حالات​ على 677، كما لا يزال عدد حالات الوفاة مستقرا على 21، مبينة أن عدد الفحوصات التي إجراؤها خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية هي 487 للمقيمين، و8 لوافدين عند وصولهم.