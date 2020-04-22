خضر اعلن تسجيل حالة كورونا في مخيم الجليل ببعلبك

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعد تأكيد حالة كورونا في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في بعلبك، نقوم بدراسة جميع الإجراءات لحفظ السلامة العامة ومنع انتشار الفيروس، على ان نعلن الخطوات غداً".
وأكد "تضامننا مع الأخوة في المخيم، وان الاجراءات ستكون من اجل سلامة الجميع".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبذلك يستقر عدد الحالات على 677، كما لا يزال عدد حالات الوفاة مستقرا على 21، مبينة أن عدد الفحوصات التي إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية هي 487 للمقيمين، و8 لوافدين عند وصولهم.
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