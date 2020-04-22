شركة طيران "فيرجن أستراليا" تعلن التوقف عن الدفع بسبب تداعيات كورونا

أعلنت شركة "فيرجن ​أستراليا​" التي تعاني من ضائقة مالية، أنها قرّرت التوقف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في ​العالم​ تنهار من جراء تداعيات ​فيروس كورونا​ المستجد.

ولفتت الشركة في إشعار إلى البورصة الأسترالية إنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي ​القضاء​.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة بول سكورا، بأن "قرارنا اليوم يتعلق بتأمين مستقبل مجموعة "فيرجن أستراليا" والخروج من أزمة كوفيد-19".

وأضاف أن "أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصممون على مواصلة الطيران".

وترزح "فيرجن أستراليا" البالغ عدد موظفيها حوالى 10 آلاف موظف، تحت ديون تزيد عن 5 مليارات ​دولار​ أسترالي (3.2 مليار دولار) وقد طلبت من ​الحكومة الأسترالية​ إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد ​الحياة​، لكن كانبيرا رفضت إنقاذ شركة مملوكة بأغلبيتها لأجانب.