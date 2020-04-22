شركة طيران "فيرجن أستراليا" تعلن التوقف عن الدفع بسبب تداعيات كورونا

أعلنت شركة "فيرجن أستراليا" التي تعاني من ضائقة مالية، أنها قرّرت التوقف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ولفتت الشركة في إشعار إلى البورصة الأسترالية إنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي القضاء.
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة بول سكورا، بأن "قرارنا اليوم يتعلق بتأمين مستقبل مجموعة "فيرجن أستراليا" والخروج من أزمة كوفيد-19".
وأضاف أن "أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصممون على مواصلة الطيران".
وترزح "فيرجن أستراليا" البالغ عدد موظفيها حوالى 10 آلاف موظف، تحت ديون تزيد عن 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار) وقد طلبت من الحكومة الأسترالية إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد الحياة، لكن كانبيرا رفضت إنقاذ شركة مملوكة بأغلبيتها لأجانب.
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