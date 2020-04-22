30 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ولا وفيات

سجل بر الصين الرئيسي 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، من بينها 23 حالة وافدة من الخارج وذلك في ارتفاع لعدد الإصابات مقارنة باليوم السابق.
وأوضحت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن عدد مرضى الفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق، وقد ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 82788 فيما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4632.
وأمس الثلاثاء، ذكرت اللجنة أن حالات الإصابة المحلية منها ست حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، فيما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس بينها حالتان وافدتان وحالة محلية واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ.
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