رئيس نيجيريا يأمر بالإفراج عن سجناء ينتظرون محاكمة بسبب كورونا

طلب الرئيس النيجيري محمد بخاري من كبير القضاة إبراهيم تانكو محمد الإفراج عن السجناء الذين ينتظرون المحاكمة منذ ست سنوات أو أكثر، لتخفيف التكدس مع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن "42 في المئة من بين حوالي 74 ألف سجين في نيجيريا ينتظرون المحاكمة".
ودعا بخاري كبير القضاة إلى تقليص هذا العدد، "ذلك لأن التباعد الجسدي والعزل الذاتي في مثل هذه الظروف مستحيل على أرض الواقع"، مشيرا الى أن "السجناء غير المتهمين في قضايا جنائية مؤكدة والمسنين، ومن يعانون من أمراض مستعصية يمكن أن يخرجوا من السجن".
وأضاف: "معظم مراكز الاحتجاز بها من السجناء ما يفوق طاقتها في الوقت الراهن، وتمثل المرافق المكتظة خطرا شديدا على صحة النزلاء والجمهور بشكل عام في ظل الظروف الحالية، ومن ثم هناك الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على الوضع".
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