أكثر من 2700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ، أن وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2751 شخصاً في الولايات المتّحدة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44.845 وفاة.

بدوره تخطّى عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة 800 ألف إصابة بعدما سجّلت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية حوالى 40 ألف إصابة جديدة. بالمقابل تماثل للشفاء حوالى 75 ألف مصاب.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط هي ​الدولة​ الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.