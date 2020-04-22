خام غرب تكساس الوسيط يرتفع بأكثر من 18% في مستهل التداولات الآسيوية

ارتفعت أسعار ​النفط​ الأميركي في مستهل التداولات الآسيوية بأكثر من 18% بعدما انهارت في مطلع الأسبوع إلى مستوى غير مسبوق ناهز 40 دولاراً تحت الصفر للبرميل، بسبب تراجع الطلب وتخمة المخزونات الناجمين عن تفشّي وباء كوفيد-19.

وفي مستهل الجلسة ارتفع سعر خام غرب ​تكساس​ الوسيط تسليم حزيران بنسبة 18,93% ليصل إلى 13,76 دولاراً للبرميل، وذلك غداة تكبّده خسائر فادحة في ​نيويورك​ أمس.