تسجيل أقل من 15 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية لليوم الرابع توالياً

أفادت وكالة "يونهاب" عن تسجيل 11 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​كوريا الجنوبية​ ليصل الإجمالي إلى 10694حالة. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عددا أقل من 15 إصابة، مشيرا الى أن 6 من الإصابات ​الجديدة​ تعود لأشخاص قادمين من الخارج. كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصا.

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