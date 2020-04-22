شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضوان الزناتى يطالب بمد مترو الأنفاق لشبين القناطر: يخدم 2 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن عدم مد مترو الأنفاق من المرج الجديدة لشبين القناطر، للتيسير على المواطنين، وتخفيف الزحام، وإيجاد وسيلة أخرى بديلة، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بمنظومة النقل بشكل عام، حيث شهدت السنوات الأخيرة طفرة حقيقية فى المنظومة انعكست على الحركة بشكل عام.

وأوضح عضو مجلس النواب أن عملية تطوير القطار عوضا عن مد مترو الأنفاق لم تتم بالشكل المطلوب، مما يعنى مزيدا من الأعباء على المواطنين، لافتا إلى أنه سبق وأن طالب أنه فى حال عدم مد خط مترو الأنفاق لمدينة شبين يتم إنشاء قطار كهربائي سريع في حالة عدم مد المترو لخدمة مناطق القلج والمنشية والجبل الأصفر والخانكة وأبو زعبل وعرب العليقات شبين القناطر و القرى التي حول هذه المناطق والتي يزيد عدد سكانها على المليونين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه المناطق سالفة الذكر لا تخدمها أية وسائل مواصلات عامة، والأمر متروك للمواصلات الخاصة التى تصل فى بعض الأوقات لحد المغالاة فى تحديد تعريفة الركوب خاصة ولو فى أوقات متأخرة من الليل، مما يتطلب سرعة أن تم إنشاء قطار كهربائى، أو مد مترو الأنفاق من المرج الجديدة لشبين القناطر لخدمة أكثر من 2 مليون مواطن على صعيد عدد من المناطق والتخفيف عنهم بوسيلة مواصلات مريحة وعدم تركهم فريسة لأصحاب المواصلات الخاصة.