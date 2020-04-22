كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 10694

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 10694حالة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عددا أقل من 15 إصابة.

وأضافت أن 6 من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص قادمين من الخارج.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصا.