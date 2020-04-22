توريد 12 ألف طن قمح في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، إن إجمالي ما جرى توريده من محصول القمح حتى الآن، بلغ 12 ألفا و316 طنا داخل صوامع وشون المحافظة وخارجها.

وشدد الزملوط على متابعة أعمال التوريد وجاهزية صوامع وشون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد والتأكد من حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

من جانبه قال المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن المساحة المنزرعة بالقمح تبلغ 192701 فدان على مستوى المحافظة والمحاصيل الإرشادية وغيرها ستحقق إنتاجية مرتفعة هذا الموسم في ظل توفير كميات من التقاوي ذات الإنتاجية المرتفعة والتي تتناسب مع أنواع التربة، مثل صنف بني سويف 1 وبني سويف 5 وتجربة زراعة الصنف الفرعوني.

وأضاف رضوان أنه من المتوقع إنتاج 4 ملايين إردب من القمح و250 ألف طن هذا الموسم في المحافظة بمتوسط 20 إردبا للفدان الواحد، مشيرا إلى أن هناك 40 جمعية زراعية بالقرى تتولى استلام المحصول من المزارعين تسهيلا عليهم.