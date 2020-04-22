تعليق الهجرة إلى أمريكا لمدة 60 يومًا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنّه سيوقع "على الأرجح" الأربعاء أمرا تنفيذيا يعلق بموجبه لمدة 60 يوما الهجرة إلى الولايات المتّحدة بهدف حماية الوظائف في البلاد، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق حصراً بطلبات الإقامة الدائمة (جرين كارد) ولا يشمل تأشيرات العملالمؤقتة.
وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 إنّ "وقف الهجرة مؤقتًا سيساعد الأمريكيين العاطلين عن العمل"، وأنّ "هذا التعليق سيسري لمدّة 60 يوماً" قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على
وأضاف "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي"، وأن الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ العمال الأمريكيين المتضررين من فيروس كورونا.
وذكر أن 20 ولاية تمثل 40 بالمئة من البلاد ترغب في العودة للعمل، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة.
وقال ترامب خلال المؤتمر أنه بحث مع حاكم نيويورك توسيع نطاق اختبارات كورونا في الولاية، مضيفا "نتعاطف مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب الجائحة".
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