اخبار العالم

تعليق الهجرة إلى أمريكا لمدة 60 يومًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنّه سيوقع "على الأرجح" الأربعاء أمرا تنفيذيا يعلق بموجبه لمدة 60 يوما الهجرة إلى الولايات المتّحدة بهدف حماية الوظائف في البلاد، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق حصراً بطلبات الإقامة الدائمة (جرين كارد) ولا يشمل تأشيرات العمل

المؤقتة.

 

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 إنّ "وقف الهجرة مؤقتًا سيساعد الأمريكيين العاطلين عن العمل"، وأنّ "هذا التعليق سيسري لمدّة 60 يوماً" قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على

Advertisements
الظروف الاقتصادية".

وأضاف "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي"، وأن الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ العمال الأمريكيين المتضررين من فيروس .

وذكر أن 20 ولاية تمثل 40 بالمئة من البلاد ترغب في العودة للعمل، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة.

وقال ترامب خلال المؤتمر أنه بحث مع حاكم نيويورك توسيع نطاق اختبارات كورونا في الولاية، مضيفا "نتعاطف مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب الجائحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الهجرة إلى أمريكا لمدة 60 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا