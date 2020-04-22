ترامب يعتزم تعليق الهجرة إلى أمريكا ومجلس الشيوخ يقر مساعدات بقيمة 480 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيوقّع "على الأرجح" يوم الأربعاء أمراً تنفيذياً يعلّق بموجبه لمدة 60 يوماً الهجرة إلى الولايات المتّحدة بهدف حماية الوظائف في البلاد، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق حصراً بالساعين للحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد) ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.



وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 "سأوقّع أمراً تنتفيذياً لتعليق الهجرة مؤقّتاً إلى الولايات المتّحدة".



وأضاف أنّ "هذا التعليق سيسري لمدّة 60 يوماً" قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية في حينه".



وإذ أعلن ترامب أنّه سيوقّع الأمر التنفيذي يوم الأربعاء "على الأرجح"،



وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ "وقف الهجرة مؤقتًا سيضع الأميركيين العاطلين عن العمل في الخط الأمامي للوظائف" حين يعاد فتح الاقتصاد الأميركي، مضيفاً "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي".



وكان ترامب أعلن في تغريدة مساء الإثنين عزمه على تعليق الهجرة مؤقّتاً بقصد "حماية وظائف" المواطنين الأميركيين في ظلّ التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.



وقال ترامب في تغريدته إنّه "في ضوء هجوم العدو الخفيّ، وفي ظلّ الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقّع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة!" حيث خلّفت تداعيات فيروس كورونا المستجدّ 22 مليون عاطل عن العمل لغاية اليوم.



ووصف الرئيس الأميركي فيروس كورونا المستجدّ بـ"العدو الخفيّ" بعدما حصد الوباء أرواح أكثر من 42 ألف شخص في الولايات المتحدة من أصل أكثر من 766 ألف مصاب.



إلى ذلك أقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء الثلاثاء حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضرّرة بشدّة من وباء كوفيد-19 وتمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.



والخطة الجديدة التي حازت على دعم من الحزبين وتأييد من الرئيس دونالد ترامب تنصّ على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظّف أقل من 500 شخص، ومبلغ 75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات ومبلغ 25 مليار دولار لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجدّ ومبلغ 60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء ولا سيما الزراعة.



وبعدما أقرّها مجلس الشيوخ تتجّه الخطة الآن إلى مجلس النواب الذي يتوقّع أن يصوّت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع كي يوقعها الرئيس ترامب وينشرها.



وكان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكوناليل أعلن في وقت سابق الثلاثاء التوصّل إلى اتّفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس على هذه الحزمة.



وقال ماكونيل في بيان "أرحّب بهذا الاتفاق بين الحزبين وآمل أن يقرّه مجلس الشيوخ سريعاً بعد مراجعة الأعضاء نسخته النهائية".



وعند إقرارها ستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرّر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أودت حتى اليوم بحياة 43 ألف أميركي وتركت الملايين بلا عمل.



وكان الرئيس الأميركي دعا الكونغرس إلى إقرار هذه الحزمة في أسرع وقت ممكن.



وتأتي أموال هذه الخطة لتضاف إلى 349 مليار دولار أنفقتها الإدارة على قروض مدعومة حصلت عليها الشركات الصغيرة وذلك من ضمن خطة إنقاذية تاريخية بلغت قيمتها تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.



المصدر: فرانس برس