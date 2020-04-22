«الشيوخ» الأمريكى يقر مساعدات بـ480 مليار دولار للشركات الصغيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضرّرة من وباء فيروس كورونا.

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كما تشمل المساعدات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

وتنص الخطة الجديدة التي حازت على دعم من الحزبين وتأييد من الرئيس دونالد ترامب على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظّف أقل من 500 شخص، ومبلغ 75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات ومبلغ 25 مليار دولار لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجدّ ومبلغ 60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء ولا سيما الزراعة.

وبعدما أقرّها مجلس الشيوخ تتجّه الخطة الآن إلى مجلس النواب الذي يتوقّع أن يصوّت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع كي يوقعها الرئيس ترامب وينشرها.