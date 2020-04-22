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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 140 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 140 حالة و13 وفاة بكوفيد-19 المستجد.
وأفادت وزارة الصحة بحسب التقارير الوبائية ليوم أمس الثلاثاء، بأن 31 من حالات الإصابة في العاصمة الخرطوم، وحالتي إصابة من ولاية الجزيرة – وسط البلاد، توفت إحداهما.
وذكرت الصحة السودانية تماثل 8 حالات للشفاء من فيروس كورونا المستجد.
ويتخوف خبراء أوبئة من النسبة العالية لوفيات مصابي كورونا في البلاد.
وتتزامن مرحلة انتشار فيروس كورونا في البلاد، مع أزمة اقتصادية طاحنة في الخبز والوقود وغاز الطهي.
وحذر أطباء سودانيون من طوابير المواطنين في المخابز وطلبمات الوقود ومحال توزيع غاز الطهي، من حدوث كارثة بسبب الإزدحام الكثيف دو ن مراعاة الاحترازات الصحية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وشددت السلطات في العاصمة الخرطوم، فرض حظر التجوال الشامل، وأوقفت عمل طلبمات الوقود منعاً لحركة المواطنين، وأمرت بمحاكم فورية للمخالفين لقانون الطوارئ الصحية منعاً لتفشي فيروس كورونا في البلاد.
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