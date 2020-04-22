ليبيا تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء الثلاثاء، تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 59 حالة.



وقال المركز، في بيان، إن المختبر المرجعي التابع له استلم 83 عينة، وكانت نتائج 75 منها سالبة، و8 موجبة.

وبهذه الإصابات يرتفع عدد الإصابات في ليبيا إلى 59 تعافى منهم 14، وتوفي شخص واحد بحسب بيان المركز ذاته.