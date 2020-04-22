شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 تريليون جنيه إجمالى مصروفات فى الموازنة الجديدة للدولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، بلوغ جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليارا و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليار و619 مليون جنيه.

ونرصد تفاصيل هذه المصروفات:

كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، وبلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليارا و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليار و619 مليون جنيه.

ونرصد تفاصيل هذه المصروفات:

- الأجور: تصل لـ 335 مليارا مقابل لـ301,1 مليار للعام المالى الحالى وهى أكثر بـ 34 مليارا.

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- شراء السلع والخدمات ليكون 100 مليار و200 مليون بدلا من 74 مليارا و923 مليونا للعام المالى الجارى.

- الدعم والمزايا الاجتماعية: تصل لنحو 326 مليارا و280 مليونا مقابل 327 مليارًا و699 مليون جنيه للعام الجارى لتمثل انخفاضا ملحوظا.

- شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات": تصل لنحو 280 مليارا 698 مليونا مقابل 211 مليار جنيه و245 مليونا للعام المالى الجارى بزيادة قدرها 69 مليارا و453 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.

- فوائد الدين: بلغت بمشروع الموازنة العامة 566 مليار جنيه، لتحقق الانخفاض الأول لها منذ 4 سنوات، حيث شهدت انخفاضا قدره 3 مليارات و135 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقها زيادات على مدار السنوات المالية (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020).

- وبلغت تقديرات المصروفات الأخرى نحو 105 مليارات مقابل 90.4 مليار جنيه للعام المالى الجارى.