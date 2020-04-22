شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى يعلن التقدم بطلب إحاطة لمنع القبلات بين المواطنين: عادة قميئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بمحافظة القاهرة، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً للحكومة، لمنع القبلات والأحضان بين المواطنين، حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيراً إلى أنه سبق وتقدم منذ 4 سنوات فى بداية انعقاد مجلس النواب الحالى بطلب لمنع السلام بالقبلات والأحضان، ووقتها لاقى الطلب استهجان وتهكم من الكثيرين.

ودعا البلتاجى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، المواطنين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" الذى وصفه بـ"اللعين"، مضيفا: "دعونا ننطلق من هذه الأزمة التى تعد بمثابة جرس إنذار، واتخاذها خطوة نحو منع القبلات والأحضان بين المواطنين تماما".

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وأضاف البلتاجى أنه على المواطنين أن يمتنعوا عن السلام بالأحضان والقبلات، فهى عادات قميئة، مضيفا: "لقد حرمنا الآن حتى من المصافحة بالأيدى، لما فى ذلك من خطورة لأنه قد يتسبب فى نقل العدوى وانتشار فيروس كورونا".

وفى ختام كلمته وجه رضا البلتاجى رسالة للمواطنين: "حافظوا على صحتكم وسلامتكم وصحة أسركم، والتزموا بالإجراءات الوقائية".

وشهدت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الثلاثاء، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020، وكذلك الدكتورة هالة السعيد لمشروع خطة التنمية.