طنجة.. تجهيز 7 وحدات فندقية جديدة لاستقبال المصابين بوباء كورونا

شرعت السلطات المحلية، ومصالح وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في طنجة، في تجهيز 7 وحدات فندقية مصنفة، لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الفنادق المستقبلة لمرضى الجائحة إلى 9.

وكشفت مصادر متطابقة لـ”اليوم24″ أن السلطات المحلية، والمديرية الجهوية للصحة في الشمال، تسارع الزمن من أجل الانتهاء من تهيئة الوحدات الفندقية، وتوفير الأطقم الطبية، والتمريضية، التي ستسهر على علاج المصابين وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.

وشهدت مدينة طنجة ارتفاعا في عدد المصابين بالجائحة، البالغين 293 شخصا، بعد ظهور بؤر وبائية داخل وحدتين صناعيتين في منطقة العوامة واجزناية.