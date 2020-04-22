النمسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 491 والإصابات إلى 14790

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:00 صباحًا, 22 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أعلنت النمسا اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس ( كورونا المستجد – كوفيد 19 ) إلى 491 شخصاً بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنها سجلت 77 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع عدد الإصابات إلى 14790 ، فيما تعافى 10971 شخصاً من الفيروس.

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