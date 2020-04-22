شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تعيد فتح المدارس الابتدائية الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

اتخذت هولندا أول خطوة حذرة تتعلق بالاغلاق بسبب جائحة كورونا بالإعلان عن إمكانية إعادة فتح المدارس الابتدائية ودور الحضانة في 11 مايو.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الثلاثاء أنه يمكن إعادة فتح المدارس الثانوية أول يونيو إذا ظلت الإصابات منخفضة.

وسيتلقى الأطفال في البداية دروسهم في مجموعات صغيرة داخل المدرسة، من أجل الحفاظ على مساحة من التباعد الاجتماعي.

وقال إنه سيُسمح للأطفال والشباب قريباً بممارسة الرياضة الجماعية مرة أخرى.

ومع ذلك، قال روتا إن جميع الجوانب الأخرى من اغلاق الحياة العامة في البلاد تم تمديدها لثلاثة أسابيع أخرى، حتى 20 مايو. وستظل الأحداث الرئيسية مثل المهرجانات والمسابقات الرياضية وكرة القدم محظورة حتى 1 سبتمبر على الأقل.