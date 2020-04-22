شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الآلاف من الحرس الثوري بـ «كورونا».. وعدد الضحايا يتجاوز 32 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

ضربة موجعة جديدة تعرض لها النظام الإيراني بإصابة الآلاف من قوات الحرس الثوري بفيروس «كورونا» ما يؤكد عجز السلطات الرسمية عن مواجهة الوباء الذي تفشى في البلاد وحصد آلاف الضحايا.

قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنه استنادا إلى مصادر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد فإن آلافا من قوات حرس النظام الإيراني أصيبوا بـ «كورونا» في العاصمة طهران. مضيفا: وفقا لتقرير داخلي لقوات الحرس، تم تسجيل 3926 شخصا مصابا بـ «كورونا» من أفراد الحرس وعوائلهم في مستشفيات قوات الحرس في طهران، حتى الأول من أبريل، بينهم 2585 من أفراد الحرس و695 عائلة و646 متقاعدا.

ووفقا لمصادر المستشفى وشهود العيان، فقد توفي 800 شخص مصاب بالفيروس في مستشفى شريعتي في طهران، وبسبب العدد الكبير من المرضى، فقد وضع أسرة في قبو هذا المستشفى. وتواجه مقبرة «قم» أزمة اكتظاظ المتوفين ويتم دفن الضحايا خارج المدينة في مقابر جماعية.

عدد أكبر

بدوره، قال رئيس مجلس مدينة طهران محسن رفسنجاني، إن عدد ضحايا كورونا في البلاد أكثر بكثير من العدد المعلن الرسمي. وأضاف رئيس اللجنة الصحية لمجلس مدينة طهران حق شناس: الإحصائيات الخاطئة يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر وتسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها في حياة وممتلكات الشعب والبلاد، وإذا لم يقدم مسؤولو اللجنة معلومات دقيقة وشفافة، فيجب أن يتحملوا مسؤولية الإجابة عن جميع هذه الوفيات.

32800 ضحية

وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليل الإثنين أن عدد ضحايا كارثة كورونا في 294 مدينة في إيران تجاوز 32800 شخص، مشيرة إلى أن عدد الضحايا في طهران 5550، وأضافت المنظمة أنه وفقا لتقارير الكوادر الطبية وشهود العيان في المستشفيات ومسؤولي المقابر فإن عدد المصابين بفيروس «كورونا» وعدد المتوفين أخذ منحى تصاعديا في الأيام الأخيرة في مدن أورومية وبوكان وسردشت وبيرانشهر، ويتعرض موظفو مقبرة أورومية، ممن يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضغوط مضنية، وفي مدينة تبريز، يتوفى عدد كبير من المرضى في منازلهم، ويصدر عدد من الأطباء تصاريح دفن للمتوفين تحت عناوين أخرى، بحسب طلب النظام.

Advertisements

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأمثلة التي تفيد بعدم إبلاغ الصحة ودفن ما لا يقل عن 30 شخصا في تبري، مؤكدة أن مستشفيات «رازي والإمام رضا وشهداء وسينا» مليئة بالمصابين، وأن المواطنين قلقون للغاية، إذ يتوقعون زيادة عدد المصابين والمتوفين بشكل ملحوظ بعد رفع الحظر عن حركة المرور بين المحافظات.

جريمة إنسانية

من جهته، قال مدير المرصد الأحوازي لحقوق الإنسان علي قاطع الأحوازي إن «أحوازيين» مسؤولين في القطاع الصحي الإيراني يطالبون بتحقيق دولي مستقل لإطلاع العالم على حقيقة ما تخفيه السلطات الإيرانية من معلومات خطيرة تخص «كورونا» وبداية ظهور الفيروس في إيران باسم آخر.

فقر وتجويع

حذرت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي من خطة قاسية من شأنها أن تشيع الفقر أقدم عليها نظام الملالي بدفن 16 مليون «كتكوت» حية حتى لا ينخفض سعر الدجاج. وقالت: إنها جريمة تعكس القسوة الشديدة للملالي الذين أبادوا الطبيعة وأبناء الشعب الإيراني، والآن يرسلون المواطنين إلى مذبح «كورونا».

فيما قالت الباحثة في الشؤون الإيرانية د. سمية عسلة: يبرر المسؤولون الإيرانيون فشلهم في السيطرة على «كورونا» بادعاء عودة الحياة بشكل طبيعي دون أي عواقب وخيمة من خطورة فتح المراكز التجارية والبازارات المسقفة أبوابها، ويظهر ذلك في تصريح نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي أمس بأن هناك احتمالا «كبيرا جدا» لحدوث ذروة تفش جديدة لفيروس «كورونا» في العالم لمرة ثانية وثالثة، حتى في الدول التي تعتبر أفضل نسبيا من حيث الإصابات المسجلة، ويأتي ذلك من أجل التخفيف من حدة الأزمة في بلادهم.