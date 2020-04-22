سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 21 أبريل

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، 10 جنيهات كاملة في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين بقيت العملة الخضراء ثابتة على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

يأتي ذلك وسط توقعات بتراجع إضافي بدعم ارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب خصوصا مع فرض حظر التجوال فيما يتوقع أن تقوم السلطات بحملات مكثفة على تجار العملة وفرض عقوبات جديدة صارمة، وفق وسائل إعلام محلية.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، تراوح سعر الدولار في تعاملات اليوم بالسوق السوداء ما بين 120 إلى 125 جنيها، مقابل 130 جنيها أمس، و144 جنيها قبل أيام.

وأغلق السودان أسواقا رئيسية وفرض عزلا شاملا على عاصمته الخرطوم في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.76 جنيه للشراء و60.06 جنيه للبيع والجنيه الإسترليني 68.70 جنيه للشراء و69.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء تراجع اليورو إلى 128 جنيها مقابل 141 جنيها أمس، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 142 جنيها مقابل 162.30 جنيه، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء و14.71 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.71 جنيه للشراء و176.59 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء تراجع الريال السعودي إلى 31.50 جنيه مقابل 34.66 جنيه أمس، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 33.30 جنيه مقابل 35.60 جنيه بالأمس، كما تراجع الدينار الكويتي إلى 250 جنيها مقابل 324.70 جنيه في تعاملات الإثنين.