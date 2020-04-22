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وفاة رجل الأعمال المغربي محمد أزبان بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

توفي الثلاثاء، رجل الأعمال المغربي الشهير، محمد أزبان، مبتكر العلامة التجارية لمستحضرات التجميل التي تحمل اسمه، بباريس، عن عمر يناهز 77 عاما، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا.

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وكان الراحل قد دخل المستشفى في الضاحية الباريسية، حيث أسلم الروح إلى بارئها، بعد صراعه مع الفيروس. وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

ويعد محمد أزبان، الذي رأى النور سنة 1943 بقرية في منطقة تارودانت، وسط أسرة متواضعة، أحد أوائل من استثمر في سوق مستحضرات التجميل بالمغرب.

وتمكنت شركته التي تحمل اسمه، والتي تأسست سنة 1976 بعد تجربة لأزيد من 10 سنوات في تجارة مستحضرات التجميل شبه المصنعة، مع مرور السنين، من فرض وجودها في سوق تهيمن عليها الماركات العالمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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