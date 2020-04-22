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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: أتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية بخير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إنه لا توجد حاليا أي تقارير مؤكدة تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أصيب بمرض خطير.
وأكد الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر الصحفي اليومي، أنه يتمني أن يكون زعيم كوريا الشمالية بخير، وذلك حسبما أفاد موقع "العربية".
وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت فيها إن زعيم كوريا الشمالية، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، أصيب بمرض وكان "في خطر كبير"، وتعرض مؤخرا لعملية جراحية خاصة بنظام القلب والأوعية الدموية.
فيما أعرب مسئولون بالصين وكوريا الجنوبية عن شكوكهم في أن كيم جونج أون أصيب حقا بمرض خطير.
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