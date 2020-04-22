شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. النيابة تأمر بحجز حنين حسام لباكر لاستئناف التحقيق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 أمرت النيابة العامة بمصر، قبل قليل، بحجز المتهمة حنين حسام عبد القادر وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر، بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.

وكان النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي قد أمر في وقت سابق اليوم، بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام فيما نشرته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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