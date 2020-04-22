شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يسقط طائرة تركية ويستهدف مرتزقتها بـ25 صاروخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 أسقطت دفاعات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم، طائرة تركية مسيرة في مدينة بني وليد شمال غرب ليبيا، وفق قناة "سكاي نيوز"، في وقت استهدفت فيه مدفعيته تمركزًا للمرتزقة السوريين والتشاديين التابعين لها بمصنع "الياجـور" في منطقـة السـواني جنوب العاصمة بـ 25 صـاروخ موجـه، حسب ما تداولت الصحف المحلية.

وذكرت قناة "218" الليبية، أن مناطق "السواني بن آدم، الكريمية، الرملة"، تشهد تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين قوات الجيش ومليشيات "الوفاق"، وأصوات الانفجارات تسمع بالمناطق المجاورة.

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