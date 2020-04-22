الأونروا: تسجيل أول إصابة لفلسطينية بمخيم الجليل وسنتخذ إجراءات

أعلنت ​الأونروا​ انه "تم اليوم تسجيل اول إصابة ب​فيروس كورونا​ للاجئة فلسطينية من ​سوريا​ من سكان مخيم الجليل في ​البقاع​. ولقد اتخذت الأونروا كل الإجراءات اللازمة وتم تحويل المريضة إلى ​مستشفى بيروت الحكومي​ حيث ستتكفل الوكالة بكلفة العلاج بالكامل".

وأشارت الأونروا في بيان إلى أنها "ستتولى غداً نقل فريق من مستشفى بيروت الحكومي الى مخيم الجليل حيث سيتم اجراء عدد من الفحوصات داخل المخيم وهنا تود ​الاونروا​ ان تشكر معالي ​وزير الصحة​ ومدير مستشفى بيروت الحكومي على متابعتهما شخصيا لهذا الموضوع وسرعة تدخلهما".

وأعلنت الوكالة أنها "تقوم بإجراء كل ما يلزم لتقديم المساعدة المطلوبة لأسرة المريضة للسماح لهم بعزل أنفسهم داخل المنزل مع كل ما يتطلبه ذلك من ترتيبات وتأمين الاحتياجات الضرورية. وتطلب الاونروا من الجميع احترام خصوصية المريضة وعائلتها وتطمئن سكان المخيم الى انها تقوم بما يلزم بالتنسيق الوثيق مع الوزارة وكل الجهات المعنية".