حاكم نيويورك: ترامب لم يضغط لإعادة فتح الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، إنه بحث مع الرئيس دونالد ترامب مسائل تقديم الدعم الفدرالي في محاربة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللقاء كان بناء، حسبما ذكرت رويترز.

وتابع كومو، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، أن النقاشات مع ترامب كانت حول إجراء الفحوصات ومشاكل الميزانية.

وأضاف كومو: "أمامنا مهمة ضخمة ينبغي علينا إنجازها وترك جميع الأمور الأخرى جانبا، وكانت نبرة المناقشات عملية وفعالة جدا".

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وأشار حاكم نيويورك إلى أن الولايات تحتاج إلى الدعم من الحكومة الفدرالية، مؤكدا أن نيويورك لم تعد تحتاج إلى سفينة المستشفى "كومفورت" الطبية، التي تم إرسالها إلى نيويورك للتخفيف من الضغط على المستشفيات وسط انتشار فيروس كورونا.

وأضاف كوومو أن ترامب يدرك أن مختلف الولايات لها احتياجات مختلفة، ولذلك فإن الرئيس لم يضغط عليه من أجل إعادة فتح الاقتصاد بولاية نيويورك.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر توجيهات بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تدريجيا، مشيرا إلى أن بعض الولايات قد تفتح بحلول 1 مايو المقبل، وأن كل ولاية ستتمكن من الشروع في فتح الاقتصاد بعد تسجيل تراجع بعدد إصابات كورونا يستمر لما لا يقل عن 14 يوما متتاليا.