خلية الأزمة الأمريكية: 90 شركة عرضت طرح علاجات لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة خلية الأزمة الأمريكية، عن جود عروض من 90 شركة، لطرح علاج لوباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تسعى للوقوف على فاعلية العلاجات المقدمة من تلك الشركات.
وأشارت الخلية، خلال مؤتمر صحفي لها بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، إلى أن اختبارات الأجسام المضادة قد تأتي بنتائج خلال أسبوع.
وطالبت المواطنين بالاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، لافتة إلى وأنها لمست تحسنًا في أزمة كورونا، حتى في الولايات الأكثر تضررًا وعلى رأسهم نيويورك.
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