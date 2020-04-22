رئيس كوريا الشمالية يشعل تريندات السعودية

أشعل رئيس كوريا الشمالية مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أنباء تدهور حالته الصحية بسبب كثرة التدخين وغيرها من الأمور.

وتحدثت تقارير عالمية عدة، عن صحة زعيم كوريا الشمالية، وتعرضه لنكسة صحية وخضوعه لعملية جراحية في القلب، وتخلفه مؤخرًا عن حضور الاحتفالات بعيد ميلاد جده

في 15 أبريل.

وسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن من سيخلف كيم جونغ أون، إذا ما حدث له أمرا ما؟

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وبدأ الاهتمام بكيم يو جونغ في وسائل الإعلام الغربية، عندما كانت تظهر على المشهد السياسي في كوريا الشمالية بين الحين والآخر، حيث كانت تطل إلى

جوار الزعيم كيم جونغ أون في زياراته الرسمية أو في المناسبات الوطنية.

وكيم يو جونغ هي الشقيقة الصغرى للزعيم الحالي والابنة الصغرى للزعيم السابق كيم جونغ إيل من زوجته الثالثة الراقصة السابقة كو يونغ هوي، ولفتت أنظار الإعلام بقوة العام الماضي عندما زارت كوريا الجنوبية ضمن الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لتصبح أول عضو من أسرة كيم الحاكمة تزور الجارة الجنوبية في تاريخ الكوريتين.