بسبب كورونا.. ترامب يوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه ينوي توقيع أمر تنفيذي بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا ولحماية الوظائف الأميركية، وفقًا لموقع العربيه نت.
وقال ترمب على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين: "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائفمواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتًا".
فيما امتنع البيت الأبيض عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مسوغات القرار أو توقيته أو سنده القانوني.
42 ألف وفاة في أميركا
يأتي ذلك فيما تجاوز عدد وفيات الفيروس في الولايات المتحدة 42 ألفا وفقا لإحصاء رويترز.
كما يوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، حيث سجلت أكثر من 780 ألف إصابة بزيادة 27 ألف حالة، الاثنين.
إلى ذلك يكاد الاقتصاد الأميركي أن يتوقف بسبب الفيروس مع تقدم أكثر من 22 مليون شخص بطلبات إعانة الشهر الماضي بسبب البطالة.
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