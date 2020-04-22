الجيش الليبي يسيطر على العقربية

استهداف رتل وفاقي
ذكر المسماري أن «وحدات القوات المسلحة قامت بصدها وملاحقتها وغنمت سيارة مسلحة ومدرعة تركية، وأوقعت أسرى و كثيرا من القتلى والمصابين، وتمت مطاردتهم إلى منطقة الجميل، والآن تمت السيطرة على العقربية، وأقيمت فيها بوابات حول مناطق السيطرة الجديدة». على الصعيد نفسه، أعلنت مصادر ميدانية أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي استهدف رتلا تابعا لقوات الوفاق جنوب مدينة العجيلات كان في طريقه للهجوم على قاعدة عقبة بن نافع في الوطية.
حصار ترهونة
من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: إن أهالي مدينة ترهونة يتعرضون لعقاب جماعي بسبب العدوان الذي نفذته ميليشيات حكومة الوفاق مما أدى إلى استمرار انقطاع الكهرباء وإمدادات الغاز المتعمد من محطتي كهرباء الخمس ومصراتة.
أهمية السيطرة على منطقة العقربية
إقامة بوابات ونشر وحدات استطلاع متقدمة
مراقبة تحركات ميليشيات حكومة الوفاق
منع التقدم نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية
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