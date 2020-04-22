150 طنا من التمور هدية المملكة لباكستان

وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف سعيد المالكي، بتسليم التمور إلى الجانب الباكستاني، خلال مناسبة عُقدت بمقر السفارة في إسلام أباد، بحضور مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في باكستان، الدكتور خالد محمد العثماني.
وأوضح السفير المالكي أن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقا من حرصهما على وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب، وقبل دخول رمضان المبارك.
من جانبه، عبّر المدير العام لمجلس الوزراء الباكستاني طاهر رشيد، الذي وقّع على مذكرة الاستلام، نيابةً عن الحكومة الباكستانية، عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على استمرار هذه الهدية التي تأتي كل عام، وتؤكد استمرار دعم المملكة العربية السعودية المنقطع النظير للشعب الباكستاني.
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