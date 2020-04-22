خطة سرية للبنتاجون لقصف 122 هدفا في العراق

كشف تقرير عن خطة أمريكية سرية بقصف 122 هدفا داخل العراق في وقت واحد، ردًا على أي قصف للقواعد العسكرية يؤدي إلى المزيد من القتلى الأمريكيين، إضافة إلى استهداف مواقع الصواريخ. ونقل تقرير لموقع ساوث فرونت الأمريكي عن مسؤول عراقي - رفض الكشف عن اسمه - أن الولايات المتحدة أبلغتهم بأنها ستضرب 122 هدفا في وقت واحد داخل العراق إذا مات أي أمريكي آخر، غير أن قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأمريكي بات وايت - بحسب المسؤول العراقي - أعرب عن مخاوفه من أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة.

قلق الحلفاء

قال دبلوماسيان من دولتين من دول التحالف إن أعضاء التحالف غير الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن القصف قد يقتل مدنيين أو يدفع بغداد للإطاحة بشكل دائم بالقوات الأجنبية، غير أن مسؤولَين أمريكيَين أشارا إلى أن الأمر يبدو هادئاً الآن، لكن إذا وقع هجوم آخر وتسبب في مقتل أمريكيين، فإن كل هذا قد يعود مرة أخرى.

تهديد الفصائل

في رد محتمل على القصف على قواعد أمريكية مختلفة، وكذلك إطلاق صواريخ كاتيوشا بالقرب من المنطقة الخضراء، وصواريخ قصفت حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة هاليبرتون الأمريكية، سحبت واشنطن بعض قواتها من عدد من القواعد المكشوفة والبعيدة، وإعادة تموضعها في مواقع أكثر تحصيناً.

نشر الصواريخ

بحسب خطة التصعيد التي بدأت البنتاجون في صياغتها ضد الفصائل المدعومة من إيران، ومنها كتائب حزب الله المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، واحتمال وقوع المزيد من الهجمات، نشرت الولايات المتحدة بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ وأنظمة الدفاع الصاروخي C-RAM في العراق لحماية قواتها. وأورد التقرير أن الولايات المتحدة تنظر إلى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على أنه من الوسطيين، وأنه في حال نجح في تشكيل حكومة، فمن المتوقع أن يزور المسؤولون الأمريكيون في يونيو بغداد لإجراء محادثات حول مسائل مختلفة بما في ذلك وجود القوات.

Advertisements

احتياطات أمريكية في العراق

سحبت واشنطن بعض قواتها من القواعد المكشوفة

نشر بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ وأنظمة الدفاع

نقل جنود التحالف إلى قواعد أكثر تحصيناً

التخطيط لتحييد الفصائل المسلحة الموالية لإيران