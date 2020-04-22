بريطانيا.. بدء اختبار لقاح كورونا على البشر الخميس المقبل

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستبدأ الخميس المقبل التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا على البشر.

وقال وزير الصحة، مات هانكوك، في موجز صحفي حكومي مساء اليوم الثلاثاء، إن “جامعة أوكسفورد البريطانية ستبدأ اختبار لقاح ضد كورونا على متطوعين، الخميس المقبل”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأفاد هانكوك بأن الحكومة البريطانية “خصصت أموالا أكثر من أي دولة أخرى من أجل التوصل للقاح محتمل للفيروس”.

وأشار إلى أن الحكومة ستمنح “20 مليون جنيه أسترليني لباحثين من أوكسفورد، يواصلون تجاربهم للتوصل للقاح ضد كورونا”.

من جهتهم، لفت القائمون على الاختبارات السريرية في أوكسفورد، أن نسبة النجاح في هذا المشروع الطبي “واعدة جدا، وتقارب الـ80 بالمئة”.

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ويعرف هذا اللقاح في الوسط الطبي بـ ChAdOx1 nCoV-19″”، وتم تطويره من فيروس غير مؤذ من حيوان الشمبانزي، ثم جرى تعديله وراثيا حتى يحمل جزءًا من فيروس كورونا.

وأظهرت هذه التقنية، في وقت سابق، أنها تؤدي إلى تقوية المناعة بشكل ملحوظ في مواجهة أمراض أخرى.

وسجلت بريطانيا حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 129 ألف إصابة بكورونا، ومايزيد عن 17 ألفا و300 وفاة.

وإجمالا، أصاب كورونا أكثر من مليونين و538 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 176 ألفا، وتعافى أكثر من 686 ألفا، وفق موقع “worldmeters” المختص برصد ضحايا الفيروس