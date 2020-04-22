وافق فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، على إعارة اسم ملعبه ومنح الفرصة للشركات الراغبة في أن يحمل الملعب اسمها لأول مرة في تاريخه.
وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار أن برشلونة قرر بيع حقوق اسم الملعب لمواجهة فيروس “كورونا”، مبرزا في السياق ذاته أن المكتب المسير عرف التحاق عضو جديد، ويتعلق الأمر خاومي كاريتير فيليب.
وشدد المصدر ذاته على كون برشلونة ومؤسسته الاجتماعية يعيان بضرورة الانخراط في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية لفيروس “كورونا”، وفق ما كشفه الممثل الأول لإقليم برشلونة في بلاغ له.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة “يبيع” حقوق استغلال اسم ملعبه لمواجهة فيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.