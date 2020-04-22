برشلونة “يبيع” حقوق استغلال اسم ملعبه لمواجهة فيروس “كورونا”

وافق فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، على إعارة اسم ملعبه ومنح الفرصة للشركات الراغبة في أن يحمل الملعب اسمها لأول مرة في تاريخه.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار أن برشلونة قرر بيع حقوق اسم الملعب لمواجهة فيروس “كورونا”، مبرزا في السياق ذاته أن المكتب المسير عرف التحاق عضو جديد، ويتعلق الأمر خاومي كاريتير فيليب.

وشدد المصدر ذاته على كون برشلونة ومؤسسته الاجتماعية يعيان بضرورة الانخراط في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية لفيروس “كورونا”، وفق ما كشفه الممثل الأول لإقليم برشلونة في بلاغ له.