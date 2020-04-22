لليوم السابع على التوالي.. وفيات كورونا اليومية تواصل انخفاضها بفرنسا والإجمالي يقارب 21 ألف

أعلنت فرنسا عن تسجيل531 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، وهو الرقم الذي يقل عما سجل، أمس الاثنين، الذي عرف إحصاء 547 حالة وفاة.

وأحصت البلاد منذ بداية الأزمة 20796 حالة وفاة لمصابين بالفيروس، من بين أزيد من 155 ألف شخص أصيبو به، وتعافى منهم 37 ألفا، فيما لايزال 97 ألفا آخرين يتلقون الرعاية، حالة 6 آلاف و683 منهم حرجة، وفق معطيات وزارة الصحة.

وكان مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، قد أكد، أمس، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تجاوزت “عتبة رمزية، ومؤلمة بشكل خاص”، مشيرا إلى أن “عدد حالات الإصابات الجديدة في المستشفيات، والحالات الخطيرة استمر في التباطؤ”.

ونوه سالومون إلى أن عدد المصابين في المستشفيات انخفض لليوم السادس على التوالي، وأن إجمالي عدد الحالات، التي تتلقى العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض لليوم الـ12 على التوالي.

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وقال إنه بفضل الإجراءات الصارمة للحد من الحركة، والاحترام الصارم لتعليمات الإغلاق، فإن معدل الإصابة بالمرض “انخفض بسرعة”.

ومنذ ظهوره، في دجنبر الماضي، في وسط الصين، أودى وباء كوفيد-19 بـ170 ألف شخص في العالم، وفق تعداد لوكالة “فرانس برس”، صباح اليوم الثلاثاء، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتمكنت الصين من احتواء المرض، الذي ضرب بعدها أوربا، حيث سجل ثلث وفيات العالم، ومن ثمة الولايات المتحدة.