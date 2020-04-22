بسبب “كورونا”.. الاتحاد الهولندي “ينهي” بطولة الموسم الجاري ويحدد شهر شتنبر موعدا لاستئناف الدوري

كشفت التقارير القادمة من هولندا توقف الدوري المحلي، وعدم استئناف المنافسات الكروية حتى شهر شتنبر القادم، وذلك بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن الأصوات تعالت للمطالبة بتوفير كافة الضمانات الصحية قبل عودة عجلة الكرة للدوران من جديد، مبرزة أن العديد من اللاعبين اشترطوا وجود ضمانات قبل التنافس من جديد فوق أرضية الملعب.

وأكد المصدر ذاته أن الكرة الهولندية كانت سباقة في تغليب معايير الآمان من خلال تحديد أشهر قبل استئناف منافسات الدوري، مشيرة إلى أن الصيف الكروي سيكون أبيضا وأن العودة إلى أجواء التباري لن تكون قبل شهر شتنبر.