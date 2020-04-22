انطلاقًا من الخميس.. انطلاق عملية سحب الإعانات المالية لمن لا يملكون بطاقة “راميد”

أعلنت لجنة اليقضة المكلفة بتدبير جائحة كورونا عن مسطرة سحب الإعانات المالية المخصصة للمواطنين المتضررين من الأزمة الإقتصادية الجارية، والذين لا يتوفرون على خدمة راميد والعاملين في القطاع غير المهيكل.

وأنهت اللجنة إلى علم جميع المعنين الذين قامو بإرسال تصاريحهم عبر بوابة www.tadamoncovid.ma بأن صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أنشأ بتعليمات من الملك محمد السادس سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة وذلك ابتداءا من يوم الخميس 23 أبريل .

وأشارت إلى أن مبلغ الإعانات وكذا مسطرة السحب تبقى هي نفسها التي تم تطبيقها بالنسبة للأسر المسجلين في خدمة راميد. وأكد البلاغ أنه ولتفادي الإزدحام حول نقط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي فستمتد فترة التوصل برسائل قصيرة لعدة أيام.

كما طالب الأشخاص الذين لم يتوصلو بالرسائل عبر هواتفهم ألاا ينتقلوا من بيوتهم وأن ينتظروا وصولها، مذكرا بان الإجراءات الصارمة للحجر الصحي سارية المفعول.

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جدير بالذكر أن المساعدة المالية، التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا، المحدث طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، ستوزع على الأسر المكونة من فردين، أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر، التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).