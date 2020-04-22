شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل 29 ألف إصابة جديدة وألفي حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إذ سجلت إحصائيات المراكز، أمس، 29.408 حالات إصابةً مؤكدة، و 2.675 حالة وفاة. ووفقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 776.093 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 41.758 حالة وفاة.

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