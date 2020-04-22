بعد تسريبات وجوده بالعراق.. ملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن 'زعيم داعش'

وفي تغريدة عبر تويتر، جاء إعلان الخارجية بأن الإرهابي القرشي قد قام بجرائم كبيرة جداً، داعية من يعرف معلومات تودي إلى مكانه التواصل معها معلنة عن مبلغ 5 ملايين دولار، وكتبت: "إخواني اهل الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الداعشي حجي عبد الله جرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من إخوانكم، فتواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع هذا الإرهابي".



يشار إلى أن معلومات كانت أفادت بأن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يستغل أزمة كورونا لإعادة ترتيب هيكله وترتيب شتات عناصره، فقد أفاد مصدر أمني عراقي بأن زعيم داعش الجديد، أبو إبراهيم القرشي، دخل الأراضي العراقية مؤخرا، فيما تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.