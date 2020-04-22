قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن 20 ولاية بدأت في اتخاذ خطوات نحو إنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي.

ودعا ترامب في مؤتمر صحفي عن تطورات فيروس كورونا المستجد، مجلس النواب للإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة لمواجهة تداعيات الفيروس.

وعن قرار تعليق الهجرة مؤقتا، قال الرئيس الأمريكي، إن هذه الخطوة ستحمي العمالة الأمريكية المتضررة من تفشي كورونا في البلاد.

وأوضح الرئيس الأمريكي في كلمته أن إدارته ستطبق إجراءات الهجرة الجديدة لمدة شهرين قبل أن تعيد تقييمها.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الثلاثاء، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا.

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وقال ترامب، على "تويتر": "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا".

ويلوح الرئيس الأمريكي بين الحين والآخر، برغبته في إلغاء برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة، محملا الديمقراطيين مسؤولية دخول من أطلق عليهم إرهابيين، للأراضي الأمريكية عبر الهجرة العشوائية.

والأحد، سجلت الولايات المتحدة 1,997 حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز أنه بذلك يرتفع عدد الوفيّات الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 40,661 حالة.

وأشارت الجامعة -التي تتّخذ من ولاية بالتيمور مقرا- إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 759,086 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

ويعد رقم الوفيات المسجل في الولايات المتحدة هو الأعلى على مستوى العالم، وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات.