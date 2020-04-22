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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الأمريكي يوجه الشكر للمصريين على "تبرعهم السخي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر لمصر على إرسال شحنة مساعدات طبية إليها، الثلاثاء، للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وقال السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين: "نيابة عن الولايات المتحدة وحكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، أود أن أشكر الشعب المصري والحكومة المصرية على مساهمتهم الكريمة في مساعدتنا لمواجهة فيروس كورونا".
وأضاف "كوهين" - عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" -: "في هذا الوقت العصيب، فإن التبرع السخي الذى قدمتموه لنا الآن هو رمز عظيم لتضامننا معًا، والتقدير الكبير لشراكتنا الإستراتيجية".
وتابغ السفير الأمريكي: "تعبيرًا عن امتنان أمتنا أقول لكم مجددًا: شكرًا لكم".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ للمساعدة في إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين.
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