أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، ان "الأردن لم يسجل إصابات جديدة لليوم الثاني بفيروس كورونا داخل حدوده، وسجل 3 إصابات على الحدود فقط، واحدة منها لأردني، واثنان من جنسيات عربية"، مشيراً الى "تسجيل 15 حالة شفاء، 9 منها في مستشفى الملكة علياء العسكري، وحالتين في مستشفى الأمير حمزة، و4 حالات في مستشفى الملك المؤسس".
ولفت جابر الى ان "الوضع الوبائي في الأردن ممتاز، فبالرغم من زيادة عدد الفحوص، إلا أن الأرقام تهبط، مما يعني أن وضعنا الوبائي ممتاز، وتعب الأردن وتضحيته، لم يذهب"، مؤكدا أنه "يجب المحافظة على هذا الإنجاز".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأردني: لا إصابات بكورونا لليوم الثاني ووضعنا الوبائي ممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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