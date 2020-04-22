وزير الصحة الأردني: لا إصابات بكورونا لليوم الثاني ووضعنا الوبائي ممتاز

أعلن ​وزير الصحة​ ​الأردن​ي سعد جابر، ان "الأردن لم يسجل إصابات جديدة لليوم الثاني ب​فيروس كورونا​ داخل حدوده، وسجل 3 إصابات على الحدود فقط، واحدة منها لأردني، واثنان من جنسيات عربية"، مشيراً الى "تسجيل 15 حالة شفاء، 9 منها في ​مستشفى​ الملكة علياء العسكري، وحالتين في مستشفى الأمير حمزة، و4 ​حالات​ في مستشفى الملك المؤسس".

ولفت جابر الى ان "الوضع الوبائي في الأردن ممتاز، فبالرغم من زيادة عدد الفحوص، إلا أن الأرقام تهبط، مما يعني أن وضعنا الوبائي ممتاز، وتعب الأردن وتضحيته، لم يذهب"، مؤكدا أنه "يجب المحافظة على هذا الإنجاز".